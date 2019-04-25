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Avrupa Bilardo Şampiyonası başladı

- Almanya'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi farklı kategorilerde çok sayıda sporcu temsil edecek

25 Nisan 2019 Perşembe 19:06
Avrupa Bilardo Şampiyonası başladı


İSTANBUL (AA) - Avrupa Bilardo Şampiyonası, Almanya'da başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brandenburg kentinde gerçekleştirilen şampiyonaya 21 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katılıyor. 5 Mayıs'ta sona erecek organizasyonda Türkiye'yi, farklı kategorilerde çok sayıda sporcu temsil edecek.

Ferdi kategoride Semih Saygıner, Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir, Lütfi Çenet, Turgay Orak, Mehmet Can Çapak ve Birol Uymaz mücadele edecek.

17 yaş altı kategorisinde Alptekin Canözkan ve Denizcan Akkoca, 21 yaş altı kategorisinde Batuhan Uludağ ve Doğukan Çorbacı, kadınlarda Gülşen Degener, Güzin Müjde Karakaşlı, Arzu Gök ve Ayşegül Fendi, artistik bilardoda Serdar Gümüş ve Barış Cin, kulüpler küçük masa branşında Hemşin Spor Kulübü madalya mücadelesi verecek.

Milli takımlar da ise son dünya şampiyonu Murat Naci Çoklu-Lütfi Çenet, takımlar son Avrupa şampiyonu Tayfun Taşdemir-Mehmet Can Çapak madalya için ter dökecek.

Şampiyonada, Selçuk Atmaca, Sermet Dağlı, Serdar Karadağ, Sedat Kipdemir ve Selahattin Savran ise hakem olarak görev alacak.

Ayrıca organizasyonun son günü Avrupa Bilardo Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı da gerçekleştirilecek. 5 Mayıs'ta yapılacak genel kurulda Türkiye'yi Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan temsil edecek.

İki yılda bir düzenlenen organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Ersan Ercan, Almanya'ya iddialı şekilde gittiklerini belirterek, "Sporcularımıza güveniyoruz, ülkemize birçok madalya ile döneceğimize inanıyoruz. Müsabakalara katılan sporcu ve hakemlerimize başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 19:06
  1. Almanya
  2. Avrupa Bilardo Şampiyonası
  3. bilardo
  4. Brandenburg
  5. Ersan Ercan
  6. Türkiye Bilardo Federasyonu

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