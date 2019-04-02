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Avrupa basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ardından Avrupa basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

02 Nisan 2019 Salı 16:07
Avrupa basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

31 Mart yerel seçimleri sonrası Avrupa basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan kinlerini kustu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimine karşı adeta savaş açan AB basını; dün ve bugün de Türkiye'deki seçim sonuçlarıyla ilgili yayınlarını sürdürdürdüler. Gazetelerin çoğunda muhalefet partilere övgüler düzülürken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ise, küstah ifadeler kullanıldı.

“Sultan zor durumda. Erdoğan için büyük yenilgi. Erdoğan'ın iktidarı sarsıldı. Ankara'yı kaybetti, sırada İstanbul var” başlıklarını atan Avrupa basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı öfkesini artık gizlemiyor.

Bugünkü Avrupa basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapılan algı operasyonları şu şekilde;

Guardian: Erdoğan baskısını artırabilir

İngiliz Guardian gazetesinin dış politika yazarı Simon Tisdall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarına nasıl bir tepki verebileceğini irdeledi. Tisdall, "Erdoğan, muhalefet üzerindeki baskısını artırabilir" yorumunu yaptı.

The Times: Erdoğan cezalandırmış olabilir

Başka bir İngiliz gazetesi The Times, Türkiye'deki yerel seçimlere haber, analiz ve başyazıyla geniş yer verdi. Gazete, seçim sonuçlarıyla "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünün sınırlarını kabul etmek zorunda kaldığı" yorumunu yapıyor.

Gazetenin haberinde seçmenin Erdoğan'ı "kötü giden ekonomi nedeniyle cezalandırmış olabileceği' belirtildi.

"Sultan zor durumda"

Times gazetesinin başyazısının konusu da Türkiye'deki yerel seçimler yer aldı.

"Sultan zor durumda" başlıklı yazıda okuyucularının karşısına çıkan gazete "Bölgenin, komşularına kudret ve istikrar getirecek, ışıltılı demokratik yönetim örneklerine ihtiyacı var. Hâlihazırdaki diktatörlere bir yenisinin eklenmesine değil." ifadelerini kullandı.

FR: Baskılara rağmen muhalefet ayakta

Alman Frankfurter Rundschau gazetesi, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili, "tüm baskılara rağmen Türkiye'de muhalefetin ayakta kaldı" ifadelerini kullandı. 

Fransız medyası: Erdoğan için büyük yenilgi

Türkiye'nin nefesini tutarak sabaha kadar izlediği çekişmeli yerel seçimlerle Fransız Le Monde, "Erdoğan için büyük yenilgi" başlığını attı.

Le Parisien: Görülmedik bir hezimet

Bir başka Fransız medyası Le Parisien gazetesi de kesin olmayan yerel seçim sonuçlarına ilişkin "Türkiye'de yerel seçimler: Ankara'yı kaybetti, İstanbul da gidiyor" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin büyük illerde "görülmedik bir hezimet" yaşadığını iddia etti.

Erdoğan'ın iktidarı sarsıldı

Courrier İnternational ise yerel seçimlere ilişkin verdiği habere  "Türkiye'de Erdoğan'ın iktidarı sarsıldı" başlığını attı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 16:07
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Simon Tisdall
  4. Guardian
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Times
  7. The Times
  8. Frankfurter Rundschau

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  • vatan severvatan sever6 dk önce
    avrupa zaten dost değilsin ki türk halkı zaten biliyor. Bu can bu bedende olduğu mütdetçe reisimizeve vatana hizmet etmek boynumuzun borcudur.
  • Osman Ural Osman Ural 8 dk önce
    Ulan gavur tohumları siz kendi işinize baksanıza 0/0 52 yi nerenize sokacaksınız içimizdeki hainler bu gavur bu gün sizi över yarın size söver başka bir günde gücü yeterse sizi döver bu gavur tohumlarına kendinizi kullandırmayın.
  • MahmutMahmut8 dk önce
    Belediyecilikle geldiniz belediyecilikle gideceksiniz
  • ÇAKIR EFEÇAKIR EFE9 dk önce
    VATİKANIN, SİYONİST ÇETELERİN MAAŞLI ELEMANLARI SOYSUZLAR %52 YE %37 BU FARKI MÜSAİT BİR YERİNİZE Mİ KOYACAKSINIZ? EVET, REİS RTE TÜRK MİLLETİNİN SULTANI, SİZLER İSE VATİKANIN, SİYONİST ÇETELERİN KULU, DOLARA TAPAN İBLİSLERSİNİZ. ÜLKEMİZİ SİZE BİRDAHA KÖLE ETTİRMEYECEĞİZ, İÇİMİZDEKİ HAİNLERİNİZİ SİZE GÖNDERECEĞİZ. BEKLEYİN.

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