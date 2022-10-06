Avrupa Avrupa diye tutturdu! Peki şimdi ne yapıyor?
Beşiktaş'ta sol bek pozisyonunda yıldızlaştıktan sonra, Avrupa diye tutturan genç yıldız Rıdvan Yılmaz, gittiği İskoçya'da Rangers formasıyla futbolu unutmaya yüz tuttu. Genç oyuncu son olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. maçında deplasmanda karşılaştıkları ve 2-0 mağlup oldukları Liverpool maçında da forma giyemedi.
Beşiktaş'ta sol bek pozisyonunda yıldızlaştıktan sonra, Avrupa diye tutturan genç yıldız Rıdvan Yılmaz, gittiği İskoçya'da Rangers formasıyla futbolu unutmaya yüz tuttu. Genç oyuncu son olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. maçında deplasmanda karşılaştıkları ve 2-0 mağlup oldukları Liverpool maçında da forma giyemedi.
Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Glasgow Rangers formasıyla toplam 3 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. maçında deplasmanda karşılaştıkları ve 2-0 mağlup oldukları Liverpool maçında da forma giyemedi.
Genç sol bek son maçına 30 Ağustos’ta İskoçya Lig Kupası’nda Queen of the South FC karşısında çıktı.
İskoç ekibine transfer olduktan sonra 3 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 1 asist katkısı sağladı.
Glasgow Rangers ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sol bek, altyapısından yetiştiği Beşiktaş’tan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi.
Gıda
Kadayıf tatlısı: Cevizli tel kadayıf tarifi nasıl yapılır? Evde Tel kadayıf yapılışı çok kolay! Kadayıflı muhallebi tatlısı
Otomotiv
ÖTV'siz araba fiyatları: ÖTV'siz sıfır araç ne kadar? ÖTV'siz araç hesaplama nasıl yapılır? İşte ÖTV'siz araç fiyatları 2022
Teknoloji
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov uyardı: Whatsapp telefonunuzdaki her şeye erişebilir, güvenlik açıkları var