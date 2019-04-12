Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası
- Genel tasnif finallerinde Ahmet Önder 5'inci, Ferhat Arıcan 10'uncu oldu12 Nisan 2019 Cuma 21:58
İSTANBUL (AA) - Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genel tasnif finallerinde mücadele eden milli sporculardan Ahmet Önder 5'inci, Ferhat Arıcan 10'uncu oldu.
Polonya'nın Szczecin kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, 84.299 puanla beşinciliği elde eden Ahmet Önder, madalyayı çok az puan farkıyla kaçırdı.
24 sporcunun yarıştığı genel tasnif finallerinde, 82.265 puan alan Ferhat Arıcan ise 10'unculuğu elde etti.
Rus sporcu Nikita Nagornyy 88.665 puanla altın, vatandaşı Artur Dalaloyan 87.832 puanla gümüş, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Marios Georgiou 84.398 puanla bronz madalyaya uzandı.
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