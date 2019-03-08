Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası - Şampiyonanın beşinci gününde Türk sporcular, 2 bronz madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın beşinci gününde Türk sporcular, 2 bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil ile 57 kiloda Elif Yanık bronz madalya elde etti. Eda Tekin ile Ayşegül Özbeğe'nin dün gümüş madalya kazandığı organizasyonu Türkiye, kadınlarda Rusya ve Ukrayna'nın ardından üçüncü sırada tamamladı.

- Serbest stilde Ramazan Sarı ve İbrahim Çiftçi finalde

Şampiyonada serbest stil müsabakaları başlarken, 79 kiloda Ramazan Sarı ve 97 kiloda İbrahim Çiftçi finale yükseldi. Ramazan Sarı yarın Rus Radik Valiev'e, İbrahim Çiftçi ise aynı ülkeden Shamil Alievic Musaev'e karşı altın madalya müsabakasına çıkacak. Şampiyonada 57 kiloda Şaban Kızıltaş ile 65 kiloda Selim Kozan da bronz madalya için mücadele edecek. Organizasyon yarın serbest stil müsabakalarıyla devam edecek.

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