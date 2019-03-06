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Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

- Milli sporcu Kerem Kamal, altın madalya kazandı

06 Mart 2019 Çarşamba 20:40
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Kerem Kamal altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde grekomoren stil 60 kiloda final müsabakasına çıkan Kerem Kamal, Rumen Razvan Arnaut'u 6-1 yenerek şampiyon oldu.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşan Kerem Kamal, böylece organizasyonda üstü üste 2. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.


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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 20:40
  1. altın madalya
  2. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
  3. Güreş
  4. Kerem Kamal

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