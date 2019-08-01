Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası Türkiye: 69 - Fransa: 64

İSTANBUL (AA) - Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Fransa'yı 69-64 yenerek yarı finale yükseldi. Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, çeyrek finalde Fransa ile karşı karşıya geldiği maçın ilk periyodunu 16-11, devreyi de 39-27 geride kapadı. Üçüncü çeyreğin de 56-44 Fransa lehine geçildiği maçın son periyodunda rakibini 8 sayıda tutan milliler, mücadeleyi 69-64 kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırdı. Ay-yıldızlı ekipte Tibet Görener 16 sayıyla en skorer isim olurken, Mustafa Kurtuldum 13 sayı kaydetti. Milli takım, yarı finalde Büyük Britanya-Slovenya müsabakasının galibiyle eşleşecek. Yarı final karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.



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