Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası - Türkiye: 62 - Almanya: 54



İSTANBUL (AA) - Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Almanya'yı 62-54 mağlup etti. Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Nea Ionia Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 14-8 üstün geçen ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 30-22 önde gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Almanya, üçüncü çeyreği 43-37 üstün tamamladı. Son periyotta skorda üstünlüğü tekrar ele geçiren Türkiye, karşılaşmadan 62-54 galip ayrıldı. Grupta ikinci galibiyetini alan Türkiye, üçüncü maçında yarın saat 19.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.

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