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Avro ve dolar cinsi tahvil ihracına devam edilecek

Yatırımcılardan gelen talep üzerine, avro ve dolar cinsi devlet tahvili ihraçlarına devam edilmesine karar verildi- Senetlerin ihraç edilmesi için 7 Ocak-1 Şubat tarihlerinde 4 hafta boyunca birer haftalık etaplar halinde talep toplanacak

04 Ocak 2019 Cuma 12:41
Avro ve dolar cinsi tahvil ihracına devam edilecek

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yatırımcılardan gelen talep üzerine, avro ve dolar cinsi devlet tahvili ihraçlarına devam edilecek.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 17-26 Aralık 2018 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile avro ve doları cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirildi.

Yatırımcılardan gelen talep üzerine, söz konusu ihraçlara devam edilmesine karar verildi. Senetlerin ihraç edilmesi için 7 Ocak-1 Şubat tarihlerinde 4 hafta boyunca birer haftalık etaplar halinde talep toplanacak. Senetler, pazartesi-cuma günleri arasında talepte bulunan yatırımcıların hesaplarına bir sonraki hafta salı günü valörlü olarak aktarılacak.

Tüm etaplarda avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına devam edilecek.

Avro ve dolar cinsi devlet tahvili ihracatlarında vade sonu tarihi 27 Aralık 2019, birinci kupon tarihi 28 Haziran, ikinci kupon tarihi 27 Aralık olarak belirlendi.

Avro cinsi devlet tahvilinde 6 aylık kupon oranı yüzde 1,25, yıllık kupon oranı ise yüzde 2,5, dolar cinsi devlet tahvilinde ise 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllık kupon oranı ise yüzde 4 oldu.

Devlet tahvilleri bireysel ve tüzel yatırımcılara satılacak, söz konusu senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı, kupon ödemeleri ve itfası Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İhraç edilecek senetler için asgari talep tutarı 10 bin avro/dolar olup, senetler 1000 avro/dolar ve katları şeklinde ihraç edilecek.

Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faizli fiyat üzerinden 1000 avro/dolar ve katları olacak şekilde sadece senetlerin satın alındığı aracı bankalara satılabilecek. Avro ve dolar cinsi devlet tahvilleri mevcut vergi mevzuatına tabi olarak Gelir Vergisi Kanunu uyarınca vergilendirilecek.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:41
  1. devlet tahvili
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  3. İhracat

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