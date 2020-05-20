  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Numarayı yanlış çevirdi! Bakan Koca Mazhar Alanson diye bakın kimi aradı

Devenin peygamberimize şikayeti

Bir elma ve İmam-ı Azam'ın babası

Abdestsiz emzirilen süt

Ev yapımı kolay limonata tarifi | Buzluk limonata nasıl yapılır?
için kalan
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,3'e indi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:22:46 -
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,3'e indi

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 0,3'e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 0,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 0,3'e düştü. AB'de ise martta yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 0,7 olarak ölçüldü.

AB üyesi ülkeler arasında nisanda en yüksek enflasyon yüzde 3,3 ile Çekya'da, yüzde 2,9 ile Polonya'da ve yüzde 2,5 ile Macaristan'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 1,3 ile Slovenya'da, yüzde eksi 1,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ve yüzde eksi 0,9 ile Estonya ile Yunanistan'da belirlendi.

Enflasyon oranı, nisanda Almanya'da yüzde 0,8, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 0,1, Hollanda'da yüzde 1 ve Avusturya'da yüzde 1,5 oldu.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı