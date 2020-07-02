  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde işsizlik mayısta yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:16:59 -
Avro Bölgesi'nde işsizlik mayısta yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mayıs ayında yüzde 7,4 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7,3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, mayısta yüzde 7,4'e çıktı.

AB'de ise nisan ayında yüzde 6,6 seviyesinde olan işsizlik, mayısta yüzde 6,7'ye ulaştı.

AB'de işsiz sayısı mayısta 14 milyon 366 bin olurken, bunun 12 milyon 146 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, mayısta AB'de 2 milyon 815 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 267 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 15,7 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 16 olarak ölçüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı