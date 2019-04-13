Avrasya’da Türk Sanat Müziği konseri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonu’nda ‘Gönülden Gönüle Türk Sanat Müziği Konseri’ düzenledi.

Şef Ersin Tünay yönetimindeki ‘Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu’ dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Düzenlenen konser programına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Zalihe Erden, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri,Kıbrıs Gazileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Başkonsolos Zalihe Erden, yaptığı konuşmada “Bugüne kadar KKTC dışında birçok yerde konser veren aynı zamanda ülkemizde de sosyal sorumluluk çerçevesinde birçok konser düzenleyen Çağdaş Müzik Derneği’ni başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Yakın zaman önce Türk Müziğinin geliştirilip yaşatılması adına yaptığı hizmetlerden dolayı merkezi Ankara’da bulunanTürk Musikisi Federasyonu tarafından aldıkları ilk yurt dışı üyeliklerinden dolayı da tebrik ederim. Yurt dışında gerçekleştirilen bu tür etkinlikler toplumlar arası kültürel ve sosyalbağların tesis edilerek, ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesine vesileolmaktadır. Bilindiği üzere ülkemizde hatırı sayılır sayıda Karadeniz vatandaşı bulunmakta ve bu vatandaşlarımızın kalpleri baba ocağı memleketleri için çarpmaktadır. Gönülden Gönüle Türk Sanat Müziği konserimizle Kuzey Kıbrıs’ta atan kalplerimizi Trabzon’da atan kalplerle buluşturmak ve ülkemiz adına bir farkındalık yaratabilmek bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur” dedi.

Konserin sonunda KKTC Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinliğe desteği olan kurumlara şilt takdim edildi. Avrasya Üniversitesi Genel Sekreteri Gülay Yeniçeri ise Şef Ersin Tünay’a plaket takdim etti.