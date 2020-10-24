Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Moldova, Belarus, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 833 artarak 71 bin 89’a, hayatını kaybedenlerin sayısı 14 artışla 1669’a çıktı.



617 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 51 bin 719'a ulaştı.



Moldova’da, 17 bin 701 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.



Ülkede 14 Ekim’de 1149 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

- Belarus



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 811 artarak 91 bin 978’e, ölenlerin sayısı ise 4 artışla 953’e yükseldi.



Virüsten 534 kişi sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 82 bin 670’e ulaştı.



Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 4 gündür 700’ün üzerinde görülüyor.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 556 kişide Kovid-19 tespit edildi, toplam vaka sayısı 55 bin 114'e çıktı.

Ülkede 287 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 47 bin 130'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 1130'a yükseldiği ülkede, 6 bin 171 hastasının tedavisi sürüyor.

- Özbekistan



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 89 artarak 65 bin 12'ye, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 1 artarak 545'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 214 artarak 62 bin 247 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkede hastanelerde 2 bin 220 hastanın tedavisi sürüyor.

- Tacikistan



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 10 bin 736'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 54 artarak 9 bin 836'ya yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 81 ölümün gerçekleştiği ülkede, 819 kişinin tedavisi sürüyor.

- Ukrayna



Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Kliçko, kendini iyi hissettiğini ve evden çalışmaya devam edeceğini belirtti.



Ülkede son 24 saatte 7 bin 14 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısı 337 bin 410'a çıkmıştı.