Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 7 bin 517 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakamın saptandığını, vaka sayısının 330 bin 396'ya çıktığını bildirdi.



Son 24 saatte 63 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 121 artışla 6 bin 164 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1032 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 680 artarak 137 bin 578'e ulaştığını ifade etti.



- Ermenistan



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 474 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek rakama ulaşıldı, toplam vaka sayısı 73 bin 310'a çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 1145'e yükseldi.



Ülkede bugüne kadar 50 bin 276 Kovid-19 hastası iyileşti, 21 bin 560 kişinin ise tedavisi sürüyor.

- Gürcistan



Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1759 kişide Kovid-19 tespit edilerek günlük vakalarda en yüksek sayıya ulaşıldığı, toplam vaka sayısının 24 bin 603'e yükseldiği belirtildi.



Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 350 artarak 9 bin 751'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 5 artarak 183'e ulaştığı kaydedildi.



Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 4 bin 408 kişi karantinada, 3 bin 155 kişi hastanelerde ve 1848 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 179 artarak 110 bin 86'ya yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 108 artarak 105 bin 493'e, ölenlerin sayısı ise 5 artarak 1811'e ulaştı.

Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vakası sayısı son 24 saatte 186 artarak 36 bin 567'ye çıktı.

Zatürreden 27 kişini iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 28 bin 390'a ulaştı, ölenlerin sayısı 1 artarak 391'e yükseldi.

Öte yandan Ülkenin Sıhhi Başhekimi Yerlan Kiyasov, sınırlarda salgına karşı önlemlerin alınmasına ilişkin yeni kararname yayımladı.

Kararnameye göre, 27 Ekim'den itibaren havayoluyla Kazakistan'a gelen yabancılar için ülkeye girişte geçerlilik süresi 3 günü geçmeyen Kovid-19 test sonuçlarını gösteren belge zorunluluğu getirildi. Bu uygulamaya yabancı heyet üyeleri, uluslararası örgüt temsilcileri, onların aileleri, uluslararası yük taşımacılığı yapanlar tabi tutulmayacak.

Yurt dışından ülkeye dönen ve yanında Kovid-19 test sonuçlarını gösteren belge bulundurmayan Kazak vatandaşları 2 günlük süreyle test yaptırmak üzere karantinaya alınacak.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vakası sayısının 115 artarak 64 bin 633'e, virüs kaynaklı ölen sayısının ise 1 artarak 541'e çıktığı bildirildi.



Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 76 artarak 61 bin 734 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.



Ülkede hastanelerde 2 bin 358 hastanın tedavisi sürüyor.



Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.