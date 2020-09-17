Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna'da son 24 saatte 3 bin 584 Kovid-19 vakasının görülmesiyle günlük vaka sayısında rekor yaşandı. Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısının 166 bin 244'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 53 binden fazla testin yapıldığını aktaran Stepanov, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 60 artışla 3 bin 400'e yükseldiğini kaydetti.



Stepanov, iyileşen sayısının ise 1589 artarak 73 bin 913'e ulaştığını ifade etti.



Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.



Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, ağustos başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

- Özbekistan



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 370 artarak 49 bin 385'e, ölü sayısının ise 4 artarak 411'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 52 artarak 45 bin 474 olduğu, böylece hastaların yüzde 92'sinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Ülkede 3 bin 500 kişinin tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300’ün altında seyreden günlük vaka sayısı son haftalarda yükselmeye başlamıştı.

- Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 295 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 46 bin 671'e çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede ölü sayısı 925'e yükseldi.



Ülkede bugüne kadar 42 bin 231 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 232 kişinin tedavisi sürüyor.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 179 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 978’e yükseldiği belirtildi.



Açıklamada 10 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 1422’ye ulaştığı bildirildi.



Gürcistan’da 16 Eylül’de 196 vakaya rastlanmasıyla günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı.



En fazla vaka, toplam 6 bin 633 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetimde tutulduğu Acara bölgesinde bulunuyor.

İlk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta tespit edildiği Gürcistan'da, bu ayın başından beri günlük vaka sayısı artıyor.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 81 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 45 bin 153'e çıktı.

Son bir günde 107 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 41 bin 317'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle 1063 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, Kovid-19 hastalarından 527'si hastanede, 1788'i evde tedavi görüyor.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, başkent Bişkek ve Çuy bölgesinde grip aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 72 artarak 107 bin 56'ya yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 188 artarak 101 bin 455'e ulaştı, böylece vakaların yüzde 99'a yakını sağlığına kavuşmuş oldu.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 artarak 1685'e çıktı.

Ülkede 37'si çocuk 4 bin 37 hastanın tedavisi sürüyor, 125 kişinin sağlık durumu ağır, 16 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 30 bin 337'ye çıktı, bunun 26 bin 478'i iyileşti, zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 335'e yükseldi.

Öte yandan Kovid-19 salgının etkisinin arttığı temmuzda uygulanan ve ağustosun başında gevşetilmeye başlayan sıkı karantina aşamalı olarak kaldırılmaya devam ediyor.

Kazakistan Sıhhi Başhekimi Ayjan Yesmagambetova'nın imzaladığı kararnameye göre, açık hava sinemalarının ve alışveriş merkezlerindeki yemek servisi yapan tesislerin faaliyetine sıhhi kurallara uymak şartıyla izin verildi.











