Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

MOSKOVA (AA) - Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.



Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 394 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 27 bin 856’ya çıktığı bildirildi.



Ölü sayısının 13 artarak 810, iyileşen sayısının da 217 artarak 12 bin 412’ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, Kovid-19’dan en fazla Ukrayna’nın Çernovtsi ve başkent Kiev bölgelerinin etkilendiği belirtildi.



Karantina uygulamasının 22 Haziran'a uzatıldığı Ukrayna'da, 11 Mayıs'tan itibaren tedbirler aşamalı olarak gevşetiliyor.

- Ermenistan'da 350 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 350 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 13 bin 675'e, ölü sayısı 6 artarak 217'ye çıktı.

Bugüne kadar 71 bin 405 test yapılan ülkede, 4 bin 451 Kovid-19 hastası iyileşti, 8 bin 933 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kazakistan'da vaka sayısı 13 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 215 artarak 13 bin 74'e yükseldi, vaka sayısında artış yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.



Salgının çok hissedildiği başkent Nur Sultan'da son bir günde 41 yeni vakaya rastlanmasıyla vaka sayısı 2 bin 520, Almatı'da 22 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 904 oldu.



Genel vaka sayısından ayrı tutulan hastalık belirtileri bulunmayan Kovid-19 vaka sayısı da son 24 saatte 339 artarak 1696'ya ulaştı.



Kovid-19'dan 180 kişinin iyileşmesiyle taburcu olanların sayısı 7 bin 737'ye, 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 58'e çıktı.

- Özbekistan’da vaka sayısı 4 bin 448’e yükseldi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 1 artarak 18’e, vaka sayısının 44 artarak 4 bin 448'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 1073 kişinin tedavisinin sürdüğü, 8 hastanın durumunun ise ağır olduğu aktarıldı.

Bugüne kadar salgın tespit edilen 3 bin 357 kişi sağlığına kavuştu.

Şimdiye kadar toplam 750 bin test yapılan ülkede, 45 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

- 328 Kırgızistan vatandaşı tahliye edildi

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 23 artarak 2 bin 55'e çıktığı bildirdi.

Son bir günde 2 bin 127 test yapıldığını kaydeden Üsenbayev, ölü sayısının 1 artarak 24, iyileşen sayısının da 38 artışla 1483 olduğunu aktardı.

Üsenbayev, 548 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Tatyana Kuznetsova da şehrin Oktyabr ilçesindeki Orta-Say gıda pazarının koronavirüs nedeniyle kapatıldığını ifade etti.

Kırgızistan'da 2 bin kişi hastanelerde gözetim altında tutulurken, 8 bin 592 kişi ev karantinasında bulunuyor.

328 Kırgızistan vatandaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Türkiye'den tahliye edildi.

- Gürcistan'da vaka sayısı 821'e çıktı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 8 kişide daha Kovid-19 vakasına rastlanmasıyla vaka sayısının 821’e, sağlığına kavuşanların sayısının 686'ya yükseldiği belirtildi.



Bugüne kadar salgın nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 249 kişi çeşitli hastanelerde gözetim altında, 2 bin 902 kişi karantinada bulunuyor.