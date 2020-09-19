Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 3 bin 240 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 172 bin 712'ye çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 52 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 48 artışla 3 bin 516 olduğunu kaydetti.



Stepanov, iyileşen sayısının ise 1268 artarak 76 bin 754'e ulaştığını ifade etti.



Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.



Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.



Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, 17 Eylül’de 3 bin 584 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

- Özbekistan



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 381 artarak 50 bin 634'e, ölü sayısının ise 4 artarak 423'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 118 artarak 46 bin 645'e olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 92'sinin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 566 kişi tedavi ediliyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, geçen hafta yeniden yükselmeye başlamış, 10 Eylül’de 700'ün üzerine çıkmıştı.

- Ermenistan



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 244 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 47 bin 153'e çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 928'e yükseldi.



Ülkede bugüne kadar 42 bin 551 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 390 kişinin ise tedavisi sürüyor. Ülkede günlük vaka sayısı son 4 gündür artan çizelgede devam ediyor ve 200'ün üzerine seyrediyor.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 187 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 3 bin 347’ye yükseldi.



Açıklamada, 46 hastanın sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 1481’e ulaştığı belirtildi.



Gürcistan’da 16 Eylül’de 196 vakaya rastlanmasıyla rekor yaşanmıştı.



Ülkede 5 bin 14 kişinin karantinada, 836 kişi de hastanelerde gözetimde tutuluyor.

İlk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta tespit edildiği Gürcistan'da, bu ayın başından beri günlük vaka sayısı artıyor.

Yılın ilk yarısında bölgedeki ülkelere göre en az vakanın görüldüğü ülkede mart ve nisan aylarında 40'ın altındaki günlük vaka sayısı, mayıs ve haziran aylarında 20'nin altında seyretmişti.

Temmuzda 10'un altında seyreden günlük vaka sayısı, ağustos sonu hızlı bir şekilde artmaya başlamıştı.



Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği Gürcistan'da, ilk ölüm 4 Nisan'da gerçekleşmişti.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 65 artarak 107 bin 199'a yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 212 artarak 101 bin 822'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 artarak 1693'e ulaştı.

Öte yandan Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi, 21 Eylül'den itibaren Rusya ile uçuşların yeniden başlatılacağını açıkladı.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 91 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 45 bin 335'e çıktı.

Virüsten 69 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 41 bin 484'e ulaştı.

Virüs nedeniyle 1063 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 341 hastanın tedavisi sürüyor.