Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Ukrayna, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Ermenistan, Gürcistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 94'ü sağlık çalışanı ve 25'i çocuk 402 kişide daha virüse rastlandığı ve vaka sayısının 16 bin 425'e ulaştığını bildirdi.

Virüsten ölenlerin sayısının 14 artarak 439, iyileşenlerin sayısının da 343 artarak 3 bin 716 olduğunu aktaran Stepanov, son 24 saatte 7 bin 239 test yapıldığını belirtti.



Kovid-19'dan 2 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde de 58 kişinin iyileştiği, 43 kişinin tedavisinin sürdüğü, 252 kişinin de karantina altında tutulduğu kaydedildi.

- Moldova



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 107 artarak 2 bin 176'ya, ölü sayısının 2 artarak 184'e çıktığı bildirildi.



Açıklamada, durumu ağır olan 249 hastanın 19’unun solunum cihazına bağlı olduğu aktarılırken, vakalardan 1222'sinin sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise 8 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 160'a ulaştığı aktarıldı. Kovid-19'dan 8 kişi hayatını kaybettiği Gagauzya'da vakaların 19'u başkent Komrat'ta, 77’si Valkaneş ve 64’ü de Çadır-Lunga şehirlerinde bulunuyor.

Ülkede vaka sayısı 5 bin 154 olarak açıklanmıştı.

- Özbekistan, Tacikistan'a 10 ambulans gönderdi

Daha önce Tacikistan'a üç kez insani yardım ve konteyner hastane gönderen Özbekistan, bu sefer 10 adet ambulans aracı hibe etti.



Hükümetin, yurt dışından vatandaşları tahliye çalışmaları kapsamında 24 Mayıs'a kadar aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere 12 uçak seferi düzenlenlemesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 49 artarak 2 bin 568'e, iyileşenlerin sayısının da 50 artarak 2 bin 46'ya ulaştığını açıkladı.

Açıklamada, tedavisi süren 512 kişiden 12'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 400 bin test yapılırken, 40 bin kişi gözetim altında tutuluyor.



- Tacikistan



Dünya Sağlık Örgütü misyonu şefi Patrick Connor, Tacikistan’daki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, ülkede vaka sayısının giderek arttığını ve salgının henüz zirve noktasına ulaşmadığını söyledi.

Ülkede günde 230-250 test kapasiteli tek laboratuvarın çalıştığına dikkati çeken Connor, bunun yetersiz kaldığını ve diğer bölgelerde de laboratuvarların açılması gerektiğini dile getirdi.

Connor, Kovid-19 hastalarının izlenmesi ve onlarla temas edenlerin karantinaya alınması, şehirlerde vatandaşların hareketinin kısıtlanması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Saida Umarzade de şimdiye kadar 7 bin 700 test yapıldığını, ellerinde 44 bin test kitinin bulunduğunu ifade etti.

Virüsten 23 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam vaka sayısı 729 olarak açıklanmıştı. 4 bin kişi de karantina altında tutuluyor.

- Kazakistan



Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 138 artarak 5 bin 417'ye, iyileşenlerin sayısının da 179 artarak 2 bin 287'ye yükseldiği belirtildi.



Virüsten 32 kişi hayatını kaybettiği ülkede mart ayı itibarıyla 400 binden fazla test yapıldı.

- Ermenistan



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 180 artarak 3 bin 718'e, ölü sayısı 1 artarak 48'e çıktı.



Bugüne kadar 34 bin 766 test yapılan ülkede 1500 Kovid-19 hastası iyileşti, 2 bin 149 hastanın tedavisi sürüyor.

- Gürcistan

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 8 artarak 650'ye, iyileşenlerin sayısının da 372'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmişti.

- Kırgızistan'da günlük test sayısı artırılacak

Olağanüstü halin dün kaldırıldığı ancak karantinanın devam ettiği Kırgızistan'da şehirlere giriş çıkışlarda vatandaşlara kimlik ve çalışma belgesi kontrolü yapılıyor. Vatandaşlar resmi görevlerin dışında diğer bölge ve şehirlere seyahat edemiyor.

Karantina bölgelerinde faaliyetine izin verilen işletmelerde ve trafiğe çıkan araçlarda sıhhi önlemlerin alınmasına ilişkin denetlemeler yapılıyor.

Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, vaka sayısının 7 artarak 1044'e, taburcu edilenlerin sayısının da 17 artarak 726'ya ulaştığını aktardı.

Usenbayev, son 24 saate 1420 test yapıldığını, 1555 kişinin hastanelerde, 4 bin 613 kişinin ev karantinasında tutulduğunu söyledi.

Türkiye'den 9 bin PCR testİ satın aldıklarını belirten Usenbayev, günlük test sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ülkede Kovid-19'dan 12 kişi yaşamını yitirmişti.



