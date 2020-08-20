Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

KİEV (AA) - Ukrayna’da son 24 saatte 2 bin 134 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Bu rakam, günlük vaka artışında yeni bir rekor oldu.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 100’ü çocuk ve 160’ı sağlık çalışanı 2 bin 134 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 98 bin 537’ye çıktığını kaydetti.

Son 24 saatte 40 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, vakalardan 6 bin 702’sinin çocuk, 10 bin 83’ünün de sağlık çalışanı olduğunu belirtti.

Virüse yakalanan 407 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, sağlığına kavuşan sayısının 704 artarak 50 bin 441, ölü sayısının ise 40 artışla 2 bin 184 olduğunu ifade etti.

Stepanov, halka salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulundu.

Ayrıca, başkent Kiev’de 227 kişinin virüse yakalanmasıyla da yeni bir rekor yaşandı.



Karantina uygulamasının 31 Ağustos’a kadar uzatıldığı ülkede, 45 bin 912 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna’da, nisan ve mayıs ayında 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti. Günlük vaka sayısı, geçen hafta yeniden yükselmeye başlamıştı.

- Özbekistan’da virüse karşı bazı tedbirler gevşetildi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 398 artarak 36 bin 968'e, ölü sayısının 3 artışla 250'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 387 artarak 32 bin 944'e ulaştığı ve böylece hastaların yüzde 88’inin iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 4 bin 172 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan, karantina tedbirlerinin 15 ağustostan itibaren aşamalı şekilde gevşetildiği Özbekistan’da, pazar yerleri, alış veriş merkezleri, spor salonları ve yüzme havuzları faaliyete geçti.

Özbekistan'da iki gündür günlük vaka sayısı 600’ün altında görülüyor.

- Ermenistan



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 263 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 42 bin 319'a çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 836'ya yükseldi.



Ülkede bugüne kadar 35 bin 476 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 756 kişinin tedavisi sürüyor.

- Kazakistan'da zatürre vaka sayısı 20 bini geçti



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 244 artarak 103 bin 815'e çıktı.



Virüsten iyileşenlerin sayısı 164 artarak 86 bin 450'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 1461'e yükseldi.



Ülkede 16 bine yakın Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.



Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 787 artarak 20 bin 541'e, zatürreden ölenlerin sayısı 6 artarak 237'ye yükseldi.

Temmuz ayının başında 1500'ün üzerine çıkan günlük Kovid-19 vaka sayısı ağustos ayında düşüşe geçmiş, 5 Temmuz'da uygulanan sıkı karantina 17 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetilmeye başlamıştı.

- Kırgızistan’da ilk defa virüsten can kaybı yaşanmadı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 182 artarak 42 bin 500’e çıktı.

Salgının görülmeye başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle ilk kez ölüm kaydedilmedi.

1449 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, kafeler ve restoranların gece yarısına kadar çalışmasına izin verildi. Ayrıca, hafta içi çalışan toplu ulaşımın hafta sonu da hizmet vermesine izin verildi.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 9 kişinin daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 1411’e, sağlığına kavuşan hastaların sayısı da 10 artarak 1108’e yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgınından dolayı 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 903 kişi karantinada bulunuyor, 278 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.