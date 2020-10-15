Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarının artışı sürüyor

KİEV (AA) - Rusya, Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve buna bağlı ölümlerin sayısı artıyor.

Rusya’da Moskova Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların şehirdeki gece kulüplerine giriş için izin alması yönünde karar aldı.

Buna göre, vatandaşlar, 19 Ekim itibarıyla 00.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanlarına telefon numarasıyla QR kodu alarak girebilecek. Söz konusu QR kodu mekan girişinde kontrol edilecek.

Kararı ihlal eden kişi ve işletmelere çeşitli para cezaları uygulanacak.

Kararın gece faaliyet gösteren sinemalar için geçerli olmayacağı belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı 23 bin 491 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 1 milyon 354 bin 163, iyileşen sayısı da 1 milyon 48 bin 97 olarak açıklanmıştı.

- Moldova

Moldova’da Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor. Ülkede, son 24 saatte 652 vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı 65 bini aştı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 652 kişi virüse yakalandı ve böylece Kovid-19 vaka sayısı 65 bin 76’ya yükseldi.

Virüsten ölenlerin sayısı 16 artarak 1530’a, sağlığına kavuşanların sayısı da 465 artarak 46 bin 10’a ulaştı.

Ülkede, 17 bin 536 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde Kovid-19 vaka sayısı 20 artarak 2 bin 450’ye çıktı.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Buna göre, Hıncești, Leova ve Soroca bölgeleri hariç tüm bölgeler kırmızı listede bulunuyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Moldova’da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, dün 1149 ile rekor yaşanmıştı.

- Belarus’ta günlük vaka sayısı 613

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 613 artarak 85 bin 734’e, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artışla 916’ya çıktı.

Kovid-19’dan 365 kişi sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 78 bin 583 oldu.

6 bin 235 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında 1000'e yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100’ün altına inmişti.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, hafta sonundan bu yana 500’ün üzerinde seyrediyor.

- Tacikistan



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 38 artarak 10 bin 374'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 80'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 72 artarak 9 bin 317'ye yükseldi.

Ülkede 977 kişinin tedavisi sürüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 103 artarak 62 bin 278'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 518'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 196 artarak 59 bin 291 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 469 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.