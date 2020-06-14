Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 663 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 16 bin 667'ye, ölü sayısı 5 artarak 269'a çıktı.

Bugüne kadar 82 bin 324 test yapılan ülkede, 6 bin 214 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 93 hastanın tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da ölü sayısı 889'a çıktı



Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 648 kişide virüs tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 31 bin 154'e çıktı.

Ölü sayısı 9 artarak 889, iyileşen sayısı da 106 artışla 14 bin 82 oldu.

Karantina uygulamasının 22 Haziran'a uzatıldığı Ukrayna'da, 11 Mayıs'tan bu yana tedbirler aşamalı olarak gevşetiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Elena Zelenskaya'nın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Kazakistan'da vaka sayısı yüzde 1,8 arttı



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 258 artarak 14 bin 496'ya yükseldi, vaka sayısında artış oranı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 227 artarak 9 bin 56'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 73'e çıktı.

Toplam vaka sayısına dahil edilmeyen hastalık belirtileri bulunmayan Kovid-19 vaka sayısı 620 artarak 4 bin 402'ye yükseldi.

Kırgızistan'da vaka sayısı 2 bin 285'e çıktı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 78 artarak 2 bin 285'e, taburcu olanların sayısı 69 artarak 1791'e yükseldi.

1507 kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.

Özbekistan'da vaka sayısı 5 bine yaklaştı



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 57 artarak 4 bin 994'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada sağlığına kavuşanların sayısının 37 artarak 3 bin 874'e ulaştığı ve böylelikle vakaların yüzde 77'sinin iyileştiği belirtildi.

Özbekistan'da bugüne kadar 850 bin test yapıldı, 48 bin 700 kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1101 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da ölü sayısı 14'e çıktı



Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bir hastanın daha hayatını kaybettiği ve Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 14'e, vaka sayısının 854'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede 703 hasta iyileşti, 252 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 795 kişi karantinada bulunuyor.