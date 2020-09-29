Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

KİEV (AA) - Ukrayna, Moldova, Belarus, Gürcistan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Poroşenko, evde tedavi göreceğini belirtti.

Ukrayna'da son 24 saatte 3 bin 627 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısı 204 bin 932'ye çıktı.

Ölü sayısı 69 artışla 4 bin 65 olurken, iyileşen sayısı ise 1797 artarak 90 bin 250'ye ulaştı.

- Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 835 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 52 bin 29’a yükseldi.

Virüsten ölenlerin sayısı 9 artarak 1310’a, iyileşen sayısı da 362 artışla 38 bin 579’a ulaştı.

Ülkede, 12 bin 140 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, ülkedeki bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik karar aldı.

Karara göre, bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanacak. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde ise 1 Ekim itibarıyla sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilecek ve tedbirler sıkılaştırılacak.

Başkent Kişinev’in yanı sıra Gagauz Özerk Yeri’ndeki Komrat ve Valkaneş kentleri kırmızı bölge listesine dahil edildi.

- Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 314 artarak 78 bin 260’a, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artışla 828’e çıktı.

153 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 74 bin 320 oldu.

Ülkede, 3 bin 112 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün 2 hastanın daha Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 35’e ulaştığı belirtildi.

Ülkede bugün 314 vaka ile Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılırken toplam vaka sayısı 5 bin 907'ye yükseldi.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 184 artarak 56 bin 252'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 462'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 393 artarak 52 bin 859 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94’ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 928 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı, Sıhhi ve Epidemiyolojik Gözetim Kurumu Başkanı Bahodir Yusupaliyev, Çin’in Sinopharm ve Zhifei Longcom ilaç firmaları tarafından geliştirilen Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemelerinin Özbekistan’da da yapılması konusunda mutabakat sağlandığını kaydederek, söz konusu denemelerin ardından bu aşının ülkede üretilmesinin de öngörüldüğünü belirtti.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 9 bin 726'ya çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 48 artarak 8 bin 531'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 75 ölümün gerçekleştiği ülkede 1120 kişinin tedavisi sürüyor.