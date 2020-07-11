Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 170 bini geçti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1708 artarak 56 bin 455'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 685 artarak 32 bin 815'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19'dan 264 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 23 binden fazla hastanın tedavisi sürüyor.

- Ukrayna'da 27 kişi daha öldü



Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 800 kişide Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 52 bin 843'e çıktığını kaydetti.



Vakalardan 7 bin 261’inin sağlık çalışanı ve 3 bin 802’sinin çocuk olduğunu belirten Stepanov, sağlığına kavuşanların sayısının 861 artarak 25 bin 661, virüsten ölenlerin sayısının ise 27 artışla 1372'ye çıktığını aktardı.



Stepanov, halkı salgına karşı belirlenen kurallara uymaya çağırdı.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı ülkede, 25 bin 810 kişinin tedavisi sürüyor.



Ukrayna’da nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

- Kırgızistan'da vaka sayısı 10 bine yaklaştı



Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte vaka sayısının 552 artarak 9 bin 910'a ulaştığını açıkladı.



Akmatova, 6 binden fazla kişinin tedavisinin devam ettiğini, ölenlerin sayısının 3 artarak 125'e yükseldiğini ve toplam 3 bin 236 hastanın iyileştiğini aktardı.

Hastanelerde solunum cihaz eksikliğini gidermeye çalıştıklarını söyleyen Akmatova, son bir haftada Çin'den getirilen 500 ve Türkiye'den alınan 50 solunum cihazının hastanelere ulaştığını kaydetti.

Zatürre hastalığının etkisini gösterdiği ülkede zatürreden ölenlerin sayısı Kovid-19'dan ölenlerin sayısını geçti.



Son 24 saatte zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 382'ye yükseldi.

Dün gece eski Kırgızistan Müftüsü Cubak Calilov ile Bişkek Müftülüğü Konseyi üyesi Sadridin Madjitov zatürre nedeniyle yaşamını yitirdi.



- Ermenistan'da vaka sayısı 31 bini geçti



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 489 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 31 bin 392'ye çıktı.



Virüs nedeniyle 13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 559'a yükseldi.



Bugüne kadar 133 bin 104 test yapılan ülkede, 19 bin 419 Kovid-19 hastası iyileşti.



Ermenistan'da 11 bin 234 hastanın tedavisi sürüyor.



- Özbekistan’da vaka sayısı 12 bini aştı



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 349 artarak 12 bin 206'ya, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 artarak 55'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 195 artışla 7 bin 530'a yükseldiği aktarıldı.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin test yapılan ülkede, 70 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 4 bin 621 hastanın tedavisi sürüyor.

Önceki gün ülkede saptanan 472 yeni vaka bugüne kadar tespit edilen en fazla günlük vaka oldu.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz’dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı.

- Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 457 oldu



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 47 artarak 6 bin 457'ye, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 artarak 55'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 48 artarak 5 bin 115'e yükseldi.

Ülkede 1287 hastanın tedavisi sürüyor.

- Gürcistan



Gürcistan Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 8 kişide virüs görülmesiyle vaka sayısı 1012'ye, virüsten iyileşenlerin sayısı 851'e yükseldi.



Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, virüse yakalanan 8 kişiden 5'inin aynı aileden, diğer 3 vakanın karantinada tutulan kişiler olduğunu aktardı.



Kovid-19'dan bugüne kadar 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 4 bin 851 kişi karantinada, 231 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.