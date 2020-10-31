Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

KİEV (AA) - Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 8 bin 752 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek sayıya ulaşıldığını ve toplam vaka sayısının 387 bin 481'e çıktığını bildirdi.



Stepanov, son 24 saatte 75 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını ve ölü sayısının 155 artışla 7 bin 196 olduğunu kaydetti.



Virüse yakalanan 1190 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 3 bin 902 artarak 158 bin 928'e ulaştığını ifade etti.



Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerdeki vaka sayılarına göre farklı tedbirler uygulanıyor.



- Gürcistan



Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 22 hastanın salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının 297’ye ulaştığı belirtildi.



Açıklamaya göre, 1673 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 38 bin 977’ye, sağlığına kavuşanların sayısı ise 2 bin 881 artarak 22 bin 691'e yükseldi.



Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 3 bin 1 kişi karantinada, 4 bin 136 kişi hastanelerde ve 2 bin 245 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

- Kazakistan



Kazakistan'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 461 artarak 111 bin 953'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 123 artarak 106 bin 310'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artarak 1848'e ulaştı.



Ülkede 306'sı çocuk 3 bin 795 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 128 kişinin sağlık durumu ağır, 11 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.



Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı ise son 24 saatte 172 artarak 37 bin 746'ya çıktı.



Zatürreden iyileşenlerin sayısı 28 bin 710'a, ölenlerin sayısı 2 artarak 401'e yükseldi, 8 binden fazla zatürre hastasının tedavisi sürüyor.

- Özbekistan



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 173 artarak 66 bin 801'e, ölü sayısının ise 1 artarak 564'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 114 artarak 63 bin 978 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 259 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 484 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 58 bin 878'e çıktı.

Ülkede 461 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 49 bin 983'e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1145'e yükseldi.



