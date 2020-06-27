Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini koruyor

BAKÜ (AA) - Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 948 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ve vaka sayısının 42 bin 65'e yükseldiği bildirildi.

Bugüne kadar 631 bin 966 Kovid-19 testinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, ölü sayısının 24 artarak 1110, iyileşenlerin sayısının da 402 artışla 18 bin 701 olduğu aktarıldı.



Ukrayna'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

- Ermenistan'da 662 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 662 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 23 bin 909'a çıktı. Ölü sayısı da 10 artarak 420'ye yükseldi.



Bugüne kadar 107 bin 108 test yapılan ülkede, 12 bin 911 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 445 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kazakistan'da vaka sayısı 20 bini geçti



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 569 artarak 20 bin 319'a çıktı. Vaka sayısında artış yüzde 2,9 oldu.

İyileşenlerin sayısı 244 artarak 12 bin 548'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 150'ye çıktı.



Salgının daha çok hissedildiği bölgelerde hafta sonu karantina tedbirleri artırıldı.



Başkent Nur Sultan'da AVM'ler kapalı tutuluyor. Halkın sadece market, eczane ve hastaneye gitmesine izin veriliyor.

- Kırgızistan'da en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti



Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 309 artarak 4 bin 513'e çıktı.



Verilere göre, ülkede vaka sayısında yeni bir rekor görüldü.



İyileşenlerin sayısı 50 artarak 2 bin 212'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 46'ya yükseldi.

Kırgızistan'da, 628 Kovid-19 hastası hastanelerde, 1627 kişi de evinde tedavi görüyor.

Ülkede, toplu etkinliklere ve yurt dışı uçuşlara getirilen yasak sürüyor.



Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan'ı terk etmek isteyen Türk vatandaşlarının dilekçe ile elçiliğe başvurmaları gerektiğini duyurdu.

- Özbekistan’da vaka sayısı 7 bin 500'e yaklaştı



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 170 artarak 7 bin 490'a çıktığı bildirildi.



Açıklamada, 161 hastanın sağlığına kavuştuğu ve taburcu edilenlerin sayısının 5 bin 38'e ulaştığı aktarıldı.



Ülkede bugüne kadar 1 milyon 121 bin test yapıldı, 60 bin kişi gözetim altında tutuluyor.



Bugüne kadar 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 2 bin 433 hastanın tedavisi sürüyor.



15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemleniyor.

- Gürcistan'da vaka sayısı 924'e yükseldi



Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 924'e yükseldi.

Bugüne kadar 781 Kovid-19 hastasının iyileştiği, 14 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 207 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 687 kişi karantinada bulunuyor.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, uluslararası uçuşları temmuz sonuna kadar ertelediklerini duyurdu.









