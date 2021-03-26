Avrasya Tüneli'ne 2 kişi girmişlerdi! 3 kişi çıktılar

İstanbul'da trafikte doğum sancıları tutan öğretmen, hastane yolunda doğum yaptı. Doğum, iki gün önce, iki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde gerçekleşti.

Doğum sancıları tutan 37 yaşındaki ilkokul öğretmeni Seda Giray eşi ile Kartal’dan Bahçelievler’deki doktorunun bulunduğu hastaneye gitmek için yola çıktı. Ancak İstanbul trafiği genç çiftin hastaneye ulaşmasını engelledi. Bebek otomobilin ön koltuğunda dünyaya geldi.

Telefonla haber verilen hastane yetkilileri, aracın içerisinde bebeğin kordonunu keserek anneye müdahale etti.

Doğum sırasında aracı kullanan baba Deniz Giray o anları NTV'ye şu ifadelerle anlattı:

"Eşim normal doğum yapmak istiyordu. Bu hedefi başardı ama biraz fazla doğal ve normal bir doğum oldu. Zorlanmadı. Beş dakika içinde bebiş dünyaya geldi arabada. Avrasya Tüneli'nin girişinde hafif trafik vardı. Eşimin sancıları çok fazla arttı. Geliyor, geliyor diye bağırmaya başladı. Hiç paniğe kapılmadık. Tünelin noktasına geldiğimizde bebek koltuğun üstüne düştü. Eşimin çığlıkları kulağımdan hiç gitmiyor. Çok zordu. Kanaması da oldu. Eşimi kaybedebilirim diye korktum. Bir polis aracı eskortluk yaparak yolu açtı. Emniyet'e teşekkür ediyorum."

Devin Ege ismi verilen bebeğin ve annesinin durumunun iyi olduğu bildirildi.