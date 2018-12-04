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Avrasya Tüneli'nde kaza!

Avrasya Tüneli'nde Avrupa'dan Asya'ya geçiş esnasında bir taksiye bir araç arkadan çarptı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

04 Aralık 2018 Salı 13:08
Avrasya Tüneli'nde kaza!

İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde Avrupa Yakası'ndan Asya Yakası'na gidiş istikametinde saat 12.30 sıralarında seyir halindeki taksiye arkadan bir araç çarptı.

Kazada araç sürücüleri kaza almadan kurtulurken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi sevk edildi.

Ekiplerin kazaya müdahalesinin ardından tünelde Asya yönünde ulaşım tek yönlü olarak sağlanmaya devam etti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:08
  1. İstanbul
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