THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Avrasya Maratonu’na Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcuları damgasını vurdu

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Sporcuları başarılarını sürdürüyor.Bu kapsamda kulüp sporcularındanMert Gırmalegesse02:16:15’lik derecesiyle Türkiye birincisi olarak kupa alırken, 10 km’lik halk koşusunda ise yine kulüp sporcularından Fatih Korkunç birinci olarak aynı törende ödül aldı.

13 Kasım 2018 Salı 15:57
Avrasya Maratonu’na Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcuları damgasını vurdu

İstanbul’da düzenlenen 40. Vodafone Avrasya Maraton’unda Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Sporcusu Mert Gırmalegesse 02:16:15’lik derecesiyle büyük bir başarı göstererekTürkiye birincisi oldu. Ayrıca Mert GırmalegesseOlimpiyat A barajını bir kez daha geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Öte yandan kulüp sporcularından Fatih Korkunç ise 10 kilometrelik halk koşusunda birinci olarak ödül törenine damga vurdu.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:57
  1. İstanbul
  2. Ümraniye Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nusaybin’de kamyon ile biçerdöver çarpıştı
    1. Nusaybin’de kamyon ile biçerdöver..
    2. Almanlar neden korkuyor? İsrail..
    3. Kentteki herkes onu arıyor
    4. Yunanistan'a geçemedi! Ormanlık alana..
    5. Çevre kanunu TBMM'ye sunuldu... 10 bin..
    6. 2 dil bilen vatandaş 40 yıldır..
    7. Gerçeğinden ayırt etmek zor
    8. Atlı birlikler Sultanahmet'te görevde
    9. Akşener'in evinin önündeki protestolar..
    10. Pakdemirli: Türkiye'yi balık üssü..
    11. Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu
    12. İyi Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi AK..
    13. WhatsApp kullananlar dikkat!..
    14. İranlı bakana rejime hakaret suçlaması!
    15. "Yanlış anlaşılmak ne zor şey"
    16. Okuduğu ilkokulun binasını kiralayıp..
    17. Sadakataşı’ndan Yemen’e acil yardım
    18. Dünyada bir ilk! İşte katlanan akıllı..
    19. Gazeteci yazar Kürşat Bumin vefat etti
    20. Şehit çocuklarının babalarına son..
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...