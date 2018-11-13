Avrasya Maratonu’na Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcuları damgasını vurdu

İstanbul’da düzenlenen 40. Vodafone Avrasya Maraton’unda Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Sporcusu Mert Gırmalegesse 02:16:15’lik derecesiyle büyük bir başarı göstererekTürkiye birincisi oldu. Ayrıca Mert GırmalegesseOlimpiyat A barajını bir kez daha geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Öte yandan kulüp sporcularından Fatih Korkunç ise 10 kilometrelik halk koşusunda birinci olarak ödül törenine damga vurdu.