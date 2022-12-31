Avokado yağı ne işe yarar? Avokado yağı faydaları: cilde, saça, yüze faydaları! Avokado yağı nasıl kullanılır? Zararları

Sağlıklı yaşam dendiğinde ilk akla gelen besinlerden biri olan avokado, içinde hepsi birbirinden değerli yağ asitleri, mineraller ve vitaminler bulunduruyor. Avokado yağı, cilt ve saç bakımında sıklıkla kullanılıyor. Avokado meyvesinden elde edilen yağ, özellikle yaşlanma belirtileriyle savaşmasıyla biliniyor. Ancak saç bakımında da bu yağ sıklıkla tercih ediliyor. Peki avokado yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? Faydaları ve zararları neler?

Aloe vera ile neler yapılır?

Aloe vera bitkisi dahili ve harici olmak üzere iki şekilde kullanılır: Ağız yoluyla tüketilen bitki sindirim sistemine, bağırsakların düzenli çalışmasına ve sinir sistemine faydalıdır. Cilde sürülerek uygulandığı zaman da cilt için yararlı olur. En yaygın kullanım alanı cilt sorunları ve cilt bakımıdır.

AVOKADO YAĞI FAYDALARI

Avokado yağı tam bir cilt dostu olarak biliniyor. Yağın içinde bulunan oleik ve linoleik asitler, çevresel faktörlerin cilde verdiği hasara karşı koruma kalkanı oluyor. Çok kuru ve hassas ciltleri anında nemlendiren bu yağ, cildi sağlıklı ve canlı bir görünüme kavuşturuyor.

Tüm bunların dışında bu yağ güçlü antioksidan içeriğiyle de dikkat çekiyor. Bu içerikler kırışıklık, ince çizgiler ve sarkma gibi cilt problemlerini onarmaya destek oluyor. Tam bir nem deposu olan yağ, ince çizgileri doldururken kırışıklık görünümünün azalmasına yardımcı oluyor.

Cildi sıkılaştırır ve dış etkenlere karşı direncini arttırır. Önemli bir antioksidan kaynağıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Göz sağlığını korumasıyla bilinir. Aloe vera jel gözenek sıkılaştırır.

Avokado yağının cilt bakımında sıklıkla tercih edilmesinin bir diğer nedeni de hücre yenilenmesini desteklemesi. Bu yağ A, B3, C, D ve E vitaminleri bakımından zengin. Düzenli kullanımlarda cildi beslediği için hücre yenilenmesini destekliyor.

Eğer cildiniz yağlıysa ve sebum artışını kontrol etmeniz gerekiyorsa avokado yağı tam size göre. Bu mucizevi yağ, yağlı ciltlerde sebum artışına neden olmadan cildi derinlemesine nemlendiriyor.

AVOKADO YAĞININ SAÇA FAYDALARI

Saçlarımız çevresel faktörlerden çok kısa sürede olumsuz yönde etkilenir. Günlük fön, güneşin zararlı ışınları ya da yanlış bakım uygulamaları gibi nedenlerle saçlar cansız görünebilir. Tam da bu noktada avokado yağı tekrar imdada koşuyor.

Yağ, içerisindeki zengin bileşenler sayesinde saç köklerinin ideal yapısını ve nem dengesini koruyor. Nem dengesi korunan saçlarda ise kuruluktan kaynaklı koparak dökülmeler azalıyor. Aynı zamanda nem dengesine kavuşan saçlar daha parlak ve canlı görünüyor.

AVOKADO YAĞI NASIL KULLANILIR?

Hassas bir cildiniz olduğunu düşünüyorsanız avokado yağını kullanmadan önce cildinizin küçük bir bölümünde kullanmanızı ve reaksiyon gelişip gelişmediğini gözlemlemenizi öneriyoruz. Eğer cildiniz reaksiyon göstermiyorsa bu yağı cilt bakım rutininize hemen dahil edebilirsiniz!

Cilt avokado yağını çok kolay bir şekilde emer. Bu nedenle yağın kullanımı oldukça kolaydır. Yağı tek başına kullanabileceğiniz gibi diğer sağlıklı yağlarla karıştırarak da uygulayabilirsiniz.

Yağı birkaç damla olacak şekilde parmaklarınıza damlatın. Masaj yaparak tüm cildinize uygulayın. Cilt yağı emene kadar masaj yapmaya devam edin. Gece yatmadan ya da sabah uyandıktan sonra uygulayabilirsiniz. Avokado yağının olumlu etkilerini görebilmek için düzenli olarak kullanın.

Bununla birlikte avokado yağı içeren bakım ürünleri kullanmak da etkili sonuçlar almanızı sağlayabilir. Bazı bakım ürünlerinin formülleri avokado yağının müthiş faydalarıyla birleştiğinde ortaya harika sonuçlar çıkabilir. Ancak bu ürünlerin dermatolojik olarak test edildiğinden mutlaka emin olun.

Aloe Vera cilt nemlendirici tarifi

Hazırlanışı:

Aloe vera jelini bir kap içerisine alın ve üzerine limon suyunu ekleyin.

Pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.

Yüzünüzü ve boyun bölgenizi iyice temizledikten sonra karışımı uygulayın ve 15 dakika bekletin.

Maskenin temiz cilde uygulanması önemli.

Bu süre sonunda cildinizi ılık su ile yıkayın.

Avokado yağının cilde Zararları: Çünkü avokado yağı cilde faydaları oldukça fazla olan bir bileşen olsa da, aşırı ve yanlış kullanımda hassas ciltlerde tahrişe neden olabiliyor. Ayrıca aşırı kullanım, yağlı ciltlerde cilt sorunlarına da yol açabiliyor.