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Avni Örki Pamukkale Belediyesi çalışanlarıyla bayramlaştı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kurban Bayramı öncesi belediyede görev yapan personellerle bayramlaştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 18:50
Avni Örki Pamukkale Belediyesi çalışanlarıyla bayramlaştı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kurban Bayramı öncesi belediyede görev yapan personellerle bayramlaştı.


Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, birlikte mesai yaptığı Pamukkale Belediyesi personelleriyle bayramlaştı. Tüm birimleri dolaşarak çalışanlarla sohbet eden Başkan Örki, yapılan işlemlerle ilgili de bilgi aldı. Bayramların toplumda yerinin önemli olduğunu söyleyen Başkan Örki, “Kurban Bayramı da bu bayramlardan belki de en önemlisi. Biz Pamukkale’de yaşayan insanların mutluluğu için sizlerle el ele vererek çalışmalar yapıyoruz. Sizlerin mutluluğu bizim için önemli. Siz mutlu olacaksınız ki vatandaşlarımıza güler yüzlü hizmet sunacaksınız. Mutluluğun bulaşıcı olduğu bir gerçek. Bizlerde mutlu çalışanların olduğu bir belediye olarak sizler ve ailelerinizin mutlu olması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bayramlaşma güzel bir genelmektir. Biz de 350 bine yaklaşan nüfusa hizmet eden büyük bir aile olduğumuz için sizlerle tek tek bayramlaşmak istedim. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailelerinizin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:50
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