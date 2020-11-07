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Aktüel Avn ve Macron Lübnan'da yeni hükümete ilişkin gelişmeleri görüştü
Aktüel

Avn ve Macron Lübnan'da yeni hükümete ilişkin gelişmeleri görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-07 05:48:14 -
Avn ve Macron Lübnan'da yeni hükümete ilişkin gelişmeleri görüştü

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'daki yeni hükümetin kurulması yönünde gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider arasındaki telefon görüşmesinde yeni hükümetin bir an önce kurulması için yürütülen görüşmeler ve genel durumlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, görüşme sırasında Avn'ın Fransa'nın Nice kentinde yaşanan terör olayını kınadığı ve Lübnanlıların Fransız halkıyla dayanışma halinde olduklarını tekrar ettiği belirtildi.

Avn, 4 Ağustos'ta meydana gelen Beyrut liman patlamasının ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e yeni hükümeti kurma görevi vermişti.

Edib'in hükümeti kurmakla görevlendirilmesi süreciyle eşzamanlı olarak Macron'un denetleme şeklindeki Beyrut ziyareti, ülkedeki birçok siyasi çevreler tarafından içişlerine müdahale olarak değerlendirilerek, Paris'in Lübnan üzerindeki nüfuzunu koruma çabası yorumlarına neden olmuştu.

Edib, 26 Eylül'de Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat artık yok." diyerek görevi iade ettiğini duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri'yi 22 Ekim 2020'de yeniden yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

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