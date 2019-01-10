AVM’lerin ciro endeksi kasımda yüzde 21,6 arttı

AVM ciro endeksi 2018 Kasım’da önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak 293 puana ulaştı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin kasım ayı sonuçları açıklandı.

Moral verici gelişme

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2018 Kasım döneminde 2017 Kasım ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 21,6 artış kaydederek 293 puana ulaştı. Metrekare verimliliğinde en yüksek artış bu ay da hipermarket kategorisinde yaşandı. En düşük artış ise ayakkabı kategorisinde görüldü. AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Kasım 2018’de İstanbul’da bin 379 TL, Anadolu’da 940 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Kasım 2018’de bin 116 TL oldu. AYD Başkanı Hulusi Belgü, “AVM’lerdeki perakende ciro endeksinin her durum ve koşulda sürekli artış göstermesi bir kez daha sektörümüzün taşıyıcı güç olduğunu ortaya koydu” dedi.