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Ekonomi AVM’lere ziyaretçi akını
Ekonomi

AVM’lere ziyaretçi akını

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 10:15:00 -
AVM’lere ziyaretçi akını

Buna göre ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 80.5 artarak 547 puana çıktı. Metrekare verimlilik endeksi, temmuzda bir önceki ayla karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19.7 artarak 547 puanı buldu. Ziyaret sayısı endeksi ise yıllık bazda yüzde 35.6, aylık bazda yüzde 31.1 arttı.

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