AVM’lerdeki kan kaybı kampanyalarla önlenecek
1 Haziran’da yeniden açılan ve beklenen ziyaretçi potansiyeline ulaşamayan AVM’lerde markalar, önümüzdeki günlerde tüketicileri çekmek için kampanyalar düzenlemeyi planlıyor.
Akit Ekonomi
Mart ayında kapandıktan sonra 1 Haziran’da yeniden açılan AVM’lerde arzu edilen ziyaretçi potansiyeline ulaşılamadı. Markalar, geçmişteki cirolarına ulaşmak için önümüzdeki günlerde tüketicileri AVM’lere çekmek için kampanyalar düzenlemeyi planlıyor. 1 Haziran’da tüm kurallara uygun bir şekilde kapılarını ziyaretçilerine açan AVM’lerde esnaf umduğunu bulamadı. Haziran ayının ilk yarısında hedefledikleri ciroyu gerçekleştiremeyen markalar, yeni dönemin hareketli geçmesi için projeler geliştiriyor. Markaları çatısı altında toplayan Birleşmiş Markalar Derneği’nin öncülüğünde başlatılacak kampanya ile esnafın yüzünün gülmesi sağlanacak. Geçen senenin aynı dönemine göre AVM mağazalarında yarı yarıya ciro kaybı yaşayan markaların yapacakları kampanya şimdiden merak konusu oldu.