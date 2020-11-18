AVM'lerde yeni dönem! Bu hafta sonundan itibaren yasak

İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde dün alınan kararlar doğrultusunda hazırladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uygulanacak tedbirlerle ilgili yeni genelgede alışveriş merkezleri içindeki kafe ve restoranlara ilişkin kararlar da yer aldı.

Genelgede, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabileceği, bu iş yerleri ile online yemek sipariş firmalarının saat 20.00'den sonra sadece telefonla veya online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği bildirildi.

AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, buna göre; yemek için kullanılan masaların kullanımının da yasaklandığı kaydedildi.

Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis ya da "gel-al" hizmeti verecek.

Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sona erdirecek.

Yeni tedbirler, cuma günü saat 20.00'den itibaren uygulanacak.