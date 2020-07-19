AVM’lerde doluluk oranı artıyor
İstanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, AVM’lerin doluluk oranlarının giderek arttığına işaret etti. Baştürk, “11 Mayıs-31 Mayıs döneminde AVM girişleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 bandında azalış gösteriyordu. Yeni normalin başladığı 1 Haziran itibariyle bu düşüş seviyesi yüzde 30’lara kadar geriledi” dedi.
Uzun süren karantina dönemi sonrası tüketicilerin hızlıca birikmiş alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarına değinen Baştürk, şunları söyledi: “Literatürde buna ‘rövanş alışverişi’ deniliyor. Özellikle teknoloji marketlerde ciro artışı yaşanmakta. Çocuk ürünleri satışında da yüzde 30 artış yaşandı. Kuaföre gidenler açısından kadın erkek müşteri segmentlerinde kadınlar lehine çok ciddi bir büyüme var. Cirolar ise açılan mağazalar bazında bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 75 seviyelerini koruyor. Yeme içme alanlarının tamamının açılmasıyla konuklarımız dikkatli bir şekilde vakitlerini cafe ve restoran alanlarında geçirmeye başladı. Aslında sektörel bazda önemli bir ayrışma olduğunu da ifade edebilirim. Eğlence alanları en ağır darbeyi alan sektör oldu açıkçası. Pandeminin farklı sektörlerde farklı yansımaları oldu.”