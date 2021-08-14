AVM'ler sözde iflas ediyordu! Ciroları rekor kırıyor

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Crio Endeksi'nin Haziran 2021 sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, 2021 Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 101,3 oranında artarak 457 puana yükseldi.

İkinci çeyrekte yıllık yüzde 106 artış

Haziran 2021 döneminde metrekare verimlilik endeksi, bir önceki ay olan Mayıs 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 144,4 oranında artarak 457 puana yükseldi.

AVM Endeksi verileri ikinci çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 106,8 oranında artış göstererek 2021 ikinci çeyrek döneminde 306 puan olarak gerçekleşti.

Yiyecek kategorisi en çok artış gösterdi

Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 177,7, giyim kategorisinde yüzde 125,2, ayakkabı kategorisinde 119,2, diğer kategorisinde yüzde 94,2, hipermarket kategorisinde yüzde 64,9 ve teknoloji kategorisinde yüzde 29,1'lik bir artış gerçekleşti.

Haziran 2021 dönemi, Mayıs 2021 dönemi ile karşılaştırıldığında da yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 199,0, giyim kategorisinde yüzde 169,1, ayakkabı kategorisinde 148,7, diğer kategorisinde yüzde 135,1, teknoloji kategorisinde yüzde 108,2 ve hipermarket kategorisinde yüzde 44,5'lik bir artış yaşandı.

Ziyaretçi sayısı arttı

Haziran 2021 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 41,9'luk bir artış olduğu gözlemlendi.

Haziran 2021 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Mayıs 2021 ile karşılaştırıldığında yüzde 154,2 oranında bir artış oldu.

Ziyaret sayısı endeksinde ikinci çeyrek bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 95,5'lik bir artış gerçekleşti.