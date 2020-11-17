  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AVM’ler kaçta açılacak kaçta kapanacak?
Gündem

AVM’ler kaçta açılacak kaçta kapanacak?

AVM’ler kapandı mı? | AVM’ler açılmayacak mı? Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle kısıtlamaların bazıları geri döndü. Kabine Toplantı’sında koronavirüs tedbirleriyle ilgili kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği kararları açıkladı. Peki, AVM’ler açılacak mı? | AVM’ler çalışmayacak mı? | Marketler kaça kadar açık? Kuaförler kapanacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:02:00 -
AVM’ler kaçta açılacak kaçta kapanacak?

Kuaförler çalışmayacak mı? Koronavirüs salgınında mart ile haziran ayları arasında uygulanan bazı tedbirler geri döndü. Artan vakaların ardından Bilim Kurulu acilen toplanmış ve tavsiye kararları almıştı. Bu tavsiye kararları Kabine Toplantısı’nda değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Peki, AVM’ler kapanıyor mu? | AVM çalışma saatleri son durum

AVM’ler kaçta açılacak kaçta kapanacak?

AVM, market, kuaför salonlarıyla ilgili alınan tedbir kararları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak ”dedi.

Okullar açılmayacak mı? | Okullar ne zamana kadar uzaktan eğitime devam edecek?
Okullar açılmayacak mı? | Okullar ne zamana kadar uzaktan eğitime devam edecek?

Eğitim

Okullar açılmayacak mı? | Okullar ne zamana kadar uzaktan eğitime devam edecek?

Hangi yasaklar geri geldi?
Hangi yasaklar geri geldi?

Gündem

Hangi yasaklar geri geldi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi mi?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Gündem

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Sinemalar ne zamana kadar kapalı?
Sinemalar ne zamana kadar kapalı?

Gündem

Sinemalar ne zamana kadar kapalı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'de yeni sokağa çıkma kısıtlaması
Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'de yeni sokağa çıkma kısıtlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirler..
İngiltere’den tüm dünyaya duyuru! ‘Bu şey virüsü yok ediyor’
Korona Virüs

İngiltere’den tüm dünyaya duyuru! ‘Bu şey virüsü yok ediyor’

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve grip dahil temas halinde virüsleri öldürdüğü öne sürülen maske geliştirildi. Maskeyi tasarla..
Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’
Dünya

Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’

Rusya’nın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın gerekirse ABD ve Fransa’ya Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki krizin çözümünde aldığı rolü ..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay