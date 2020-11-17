Kuaförler çalışmayacak mı? Koronavirüs salgınında mart ile haziran ayları arasında uygulanan bazı tedbirler geri döndü. Artan vakaların ardından Bilim Kurulu acilen toplanmış ve tavsiye kararları almıştı. Bu tavsiye kararları Kabine Toplantısı’nda değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Peki, AVM’ler kapanıyor mu? | AVM çalışma saatleri son durum

AVM’ler kaçta açılacak kaçta kapanacak?

AVM, market, kuaför salonlarıyla ilgili alınan tedbir kararları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak ”dedi.