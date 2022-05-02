2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ramazan bayramı idrak edilecek. Bayramda AVM’lere gidecek olanlar ‘AVM’ler bayramda açık olur mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, AVM’ler bayramlarda çalışıyor mu açık mı?

AVM’ler bayramda açık mı? Bayramda AVM’ler kaça kadar açık?

AVM’ler bayram günleri de hizmet vermeyi sürdürüyor. Bazı AVM’lerin bayram süresince giriş saatleri farklılık gösterebiliyor. AVM’lerin pek çoğu balramın birinci günü 12.30-13.00 saatleri civarında açılacak. AVM’ler bayram günlerinde de 22.00’ye kadar açık olacak. AVM açılış saatini net olarak öğrenmek içinse gideceğiniz alışveriş merkezini telefonla arayabilir net saatler hakkında bilgi alabilirsiniz.