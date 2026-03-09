AVM’de yediği yemek hastanelik etti! Ünlü şefin tabağından bakın ne çıktı

  • İSTANBUL
İstanbul’da bir AVM’de yemek yiyen şef Batuhan Ergül, sipariş ettiği köftenin içinden çıkan cam parçaları nedeniyle yaralandığını söyledi.

İddiaya göre Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranda yemek yiyen Şef Batuhan Ergül, sipariş ettiği köftenin içinden çıkan cam parçaları nedeniyle yaralandı. Olayın ardından hem sağlık sorunu yaşayan hem de büyük bir şok yaşayan şef, restoran hakkında resmi şikayette bulundu.

KÖFTEDEN CAM PARÇALARI ÇIKTI İDDİASI

Olayın geçtiğimiz aylarda İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandığı belirtildi. İddiaya göre geçmişte MasterChef yarışmasına katıldığı bilinen şef Batuhan Ergül, restoranda sipariş ettiği köfteden birkaç lokma aldıktan sonra ağzında sert bir cisim hissetti.

Şiddetli bir acı hisseden Ergül, tabağını kontrol ettiğinde köftenin içinde irili ufaklı cam parçaları bulunduğunu fark ettiğini öne sürdü. Yaşadığı durumu restoran çalışanlarına bildiren şef, olayın ardından hastaneye götürüldü.

 

DİŞİ KIRILDI, DİLİNDE KESİKLER OLUŞTU

Şef Batuhan Ergül’ün cam parçalarını çiğnediği sırada ciddi şekilde yaralandığı ifade edildi. İddiaya göre olay sırasında Ergül’ün ön sağ dişi kırıldı ve dilinde kesikler oluştu.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından doktor raporu alan Ergül, yaşanan olayın ciddi bir ihmal sonucu meydana geldiğini belirterek hukuki süreç başlattı.

Şef Ergül yaptığı açıklamada yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

“Yemeği yerken içinden cam parçası çıktı. Dişim kırıldı, dilimde kesikler oluştu. Bu ihmalkârlık nedeniyle işletmeden davacı ve şikayetçiyim.”

