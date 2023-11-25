AVM'de yangın: 11 ölü!
Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre yangın, Rashid Minhas Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir alışveriş merkezinde çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken alışveriş merkezinde mahsur kalan 50 kişi ise kurtarıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (İLKHA)
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