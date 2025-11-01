  • İSTANBUL
Gündem AVM'de korkunç olay! 3 saatlik çalışma sonuç vermedi
AVM'de korkunç olay! 3 saatlik çalışma sonuç vermedi

Batman’da bulunan bir AVM’nin yürüyen merdiveninde düşen 2 yaşındaki çocuğun parmağı koptu. Ekiplerin üç saatlik araması sonuçsuz kaldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre Batman merkezdeki bir AVM’ye ailesi ile birlikte giden 2 yaşındaki Dilan Seyran Taş, yürüyen merdivenle üst kata çıkacağı sırada dengesini kaybederek düştü.

Düşme esnasında Taş’ın yürüyen merdiven basamağına sıkışan parmağı koptu.

Durumun bildirilmesi üzerine AVM’ye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki yaşındaki çocuk ambulans ile hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri kopan parmağı aradı.

Ekiplerin 3 saat süren parmak bulma çabası sonuçsuz kaldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

