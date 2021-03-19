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Yerel AVM'de korku dolu anlar
Yerel

AVM'de korku dolu anlar

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yer alan bir AVM'de yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 16:29:00 -
AVM'de korku dolu anlar

Konya'daki yangın, saat 15.30 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezinin giriş katında meydana geldi. Bir mağazanın tadilat yapılan bölümünde izolasyon malzemesi belirlenemeyen nedenle tutuştu. Durumu fark eden çalışanlar müdahale edip alevleri söndürdü.

Ancak alışveriş merkezini duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Güvenlik görevlileri de tedbir amaçlı alışveriş merkezini tahliye etti.

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