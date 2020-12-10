Koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerine HES kodu okutularak girileceği açıklamıştı. Yayınlanan genelge sonrasında HES kodu uygulamasını başlatıldı. AVM HES kodu alma, AVM girişi için HES kodu nasıl okutulur?

AVM girişinde HES kodu okutma

Türk mühendisler tarafından geliştirilen "HES IQ" adlı cihazla, AVM önlerinde oluşan uzun kuyrukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Saniyeler içinde HES kodunu okuyan cihaz, temas riskini de sıfıra indiriyor. Erpa Teknoloji Genel Müdürü Nihat Erdal, "Müşteri telefonundaki uygulamadan QR kodunu cihazın kamerasına okutuyor ya da tuşlar yardımıyla sisteme girebiliyor. Cihaz, hiçbir bekleme ve temas olmadan internetle çalışıyor. Amacımız AVM önünde oluşacak yığılmaları önlemek" dedi.

Erpa Teknoloji AR-GE ekibi tarafından geliştirilen HES IQ-HES KONTROL NOKTASI, Hayat Eve Sığar uygulamasıyla entegre çalışarak koronavirüs riski taşıyan kişilerin kontrolünü sağlamayı hedefliyor.

Cihaz hakkında bilgi veren Erpa Teknoloji Genel Müdürü Nihat Erdal, "Cumhurbaşkanımız kısıtlamaları yayınlamaya başladıktan sonra biz HES kodu uygulaması nasıl kolay bir şekilde yapılabilir diye AR-GE çalışması yaptık. Bir haftada böyle bir ürün ortaya çıkardık" diye konuştu.

Ürünün özelliğine dikkat çeken Nihat Erdal, "HES IQ ürününü kullanacak kurumlar, Sağlık Bakanlığı'nın kurumlara özel yapmış olduğu uygulamadan alacağı API üzerinden, kişilerin herhangi bir koronavirüs şüphesinin olup olmadığını tespit edebilecektir. Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden QR kodunun okutulması ile belirlenebiliyor. Amacımız koronavirüsün bulaşmasını, yayılımını önlemek. Müşteri telefonundaki uygulamadan QR kodunu cihazın kamerasına okutuyor ya da HES kodunun tuşlar yardımıyla sisteme girebiliyor. Hiçbir bekleme ve temas olmadan tamamen elektrik ve internetle bağlantı sayesinde çalışan bir cihaz. Amacımız burada teması ya da koronavirüslü olan kişilerin toplum içinde olmasını engellemek" ifadelerini kullandı.

Hayat Eve Sığar Uygulaması ile HES kodu alma

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden httpshttps://www.turkiyeturkiye.gov.tr/sagliksaglik-bakanligibakanligi-heshes-kodu-uretmeuretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.