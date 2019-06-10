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AVM Ciro Endeksi yüzde 14,2 arttı

AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Nisan ayı sonuçları açıklandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
AVM Ciro Endeksi yüzde 14,2 arttı

AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Nisan ayı sonuçları açıklandı. Buna göre Ciro Endeksi yüzde 14,2 artış kaydederek 281 puana ulaştı.


Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Nisan ayı sonuçları açıklandı. Buna göre,her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2019 Nisan döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 14,2 artış kaydederek 281 puana ulaştı.


AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Nisan 2019’da İstanbul’da bin 326 TL, Anadolu’da 900 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Nisan 2019’de bin 71 TL olarak kaydedildi.


Metrekare verimliliğinde en yüksek artış yiyecek-içecek kategorisinde


Açıklamaya göre, Nisan ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış yiyecek-içecek kategorisinde yaşandı. Yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 19,7 oranında bir artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Nisan ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 18,2, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 18,0, giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15,8, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 12,3 ve diğer kategorisi metrekare verimliliği yüzde 10,1 oranında artış gösterdi.


Nisan 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde ise yüzde 3,0’lık bir azalma yaşandığı gözlemlendi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
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