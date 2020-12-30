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Ekonomi Avis, "Aynı Dili Konuşuyoruz" projesiyle KSS Zirvesi'nde "Platin Ödül"ün sahibi oldu
Ekonomi

Avis, "Aynı Dili Konuşuyoruz" projesiyle KSS Zirvesi'nde "Platin Ödül"ün sahibi oldu

Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak: - "Proje kapsamında 'İlk Yardım Hayat Kurtarır' mottosu ile Türk İşaret Dili'nde ilk yardım kılavuzları da hazırladık" - "2020 yılı şubat ayında işitme engelli dostlarımıza kendi dillerinde Türk İşaret Dili'nde Uygulamalı İlk Yardım Eğitimini, Koç Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ve Avis Türkiye birlikteliğinde sağladık"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:47:16 -
Avis, "Aynı Dili Konuşuyoruz" projesiyle KSS Zirvesi'nde "Platin Ödül"ün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Avis, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği 12'nci Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Zirvesi'nde, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği iş birliği çerçevesinde yürüttüğü "Aynı Dili Konuşuyoruz" projesiyle "Eşitsizliklerin Azaltılması" kategorisinde "Platin Ödül"e layık görüldü.

Avis'ten yapılan açıklamaya göre, Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren, Türkiye'nin lider araç kiralama markası Avis, KSS Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri'nde Aynı Dili Konuşuyoruz projesi ile üst üste üçüncü kez ödüle layık görüldü.

Online olarak düzenlenen törende ödülü Avis Türkiye adına alan Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, burada yaptığı konuşmada İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile birlikte 4 yıldır yürüttükleri "Aynı Dili Konuşuyoruz " projelerinin "Eşitsizlikleri Azaltma" kategorisinde bir kez daha ödüle layık görülmesinden ötürü gurur yaşadıklarını belirtti.

Kaynak, Avis Türkiye'nin olarak işitme engelliler için Türk İşaret Dili'nde araç kiralama hizmeti sunduğunu beliterek, şu şekilde devam etti:

"Proje kapsamında 'İlk Yardım Hayat Kurtarır' mottosu ile Türk İşaret Dili'nde ilk yardım kılavuzları da hazırladık. Ayrıca, 2020 yılı şubat ayında işitme engelli dostlarımıza kendi dillerinde Türk İşaret Dili'nde Uygulamalı İlk Yardım Eğitimini, Koç Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ve Avis Türkiye birlikteliğinde sağladık."

Avis'in "Eşitsizliklerin Azaltılması" kategorisinde Platin ödülün sahibi olan "Aynı Dili Konuşuyoruz" projesi, araç kiralama noktalarında işitme engelli bireylerin iletişim yoksunluğu nedeni ile yaşadığı problemleri asgari seviyeye çekmek, alınan ve verilen hizmet kalitesini artırmak esasını amaçlıyor. Bununla birlikte proje "İlk Yardım Hayat Kurtarır" mottosu ile işitme engelli bireyler için Türk İşaret Dili'nde hazırlanan İlk Yardım Kılavuzunu da içeriyor. Ayrıca proje çatısı altında 2020 yılı Şubat ayında işitme engelli bireylere, Avis Türkiye, Koç Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi (KUİYEM) ve İEEFDER birlikteliğinde düzenlenerek kendi dillerinde verilen "Türk İşaret Dili'nde Uygulamalı İlk Yardım Eğitimi" de bulunuyor.

KSS Zirvesi, topluma yarar sağlayan ve değer katan sosyal sorumluluk çözümlerini farklı sektörlerden paydaşlarıyla buluşturmak ve iş birliklerine zemin hazırlamak amacıyla Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından on iki yıldır aralıksız düzenleniyor.

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