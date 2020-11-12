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Ekonomi Avdagiç: Fırsatları kaçırmayacağız
Ekonomi

Avdagiç: Fırsatları kaçırmayacağız

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “Cumhurbaşkanımızın verdiği net mesajlar Türkiye’nin Covid-19 sonrası önüne çıkacak fırsatları kaçırmayacağına olan inancımızı güçlendirdi” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:08:00 -
Avdagiç: Fırsatları kaçırmayacağız

Avdagiç, şu görüşleri paylaştı: “2021 yılı için bir yandan aşıyla ilgili olumlu haberler umutları güçlendirirken, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da bundan sonrası için Türkiye ekonomisinin önünü açtı. Cumhurbaşkanımızın yatırım ortamının iyileştirilmesi, reformların devam edeceği vurgusu, enflasyonla mücadeleye ilişkin verdiği mesajlar, ekonomide beklenen atılımın köşe taşlarını oluşturacaktır.”

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