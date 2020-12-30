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Ekonomi Avdagiç: Bir kilometre taşı olarak görüyoruz
Ekonomi

Avdagiç: Bir kilometre taşı olarak görüyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç anlaşmanın iki ülkenin yıllık 25 milyar doları aşan ticaret hacmini daha ileri bir noktaya taşımak için yeni bir köprü vazifesi göreceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:49:00 -
Avdagiç: Bir kilometre taşı olarak görüyoruz

Anlaşmanın, Türkiye ile AB arasında güncellenmesi zaruri hale gelen Gümrük Birliği’ne de iyi bir örnek oluşturacağına dikkati çeken Avdagiç, “Türkiye’nin dış ticaretinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. İş dünyası olarak bu anlaşmayı dünyanın en büyük 6’nci ekonomisi olan İngiltere ile ticaretimizde bir kilometre taşı olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

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