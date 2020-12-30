Avdagiç: Bir kilometre taşı olarak görüyoruz

Anlaşmanın, Türkiye ile AB arasında güncellenmesi zaruri hale gelen Gümrük Birliği’ne de iyi bir örnek oluşturacağına dikkati çeken Avdagiç, “Türkiye’nin dış ticaretinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. İş dünyası olarak bu anlaşmayı dünyanın en büyük 6’nci ekonomisi olan İngiltere ile ticaretimizde bir kilometre taşı olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.