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Avcılar'da zincirleme kaza! 1’i ambulans 3 araç çarpıştı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç hasar gördü.

22 Kasım 2018 Perşembe 18:23
Avcılar'da zincirleme kaza! 1’i ambulans 3 araç çarpıştı

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1’i ambulans, 3 araç hasar gördü. 

Kaza, bugün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi’nden geçen Firuzköy Kavşağı’nda meydana geldi. Bir hastayı almaya giden ambulans, Avcılar Köprüsü’ne doğdu giderken, trafik lambalarının olduğu bölgeye yakın sirenle uyararak yol istedi. Ancak, öndeki araç, geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermedi. Ambulans sürücüsü, yol verilmemesi üzerine frene basmasına rağmen duramayınca bir hafif ticari araca çarparak, bariyere çıktı. Bu sırada aynı yönde giden bir otomobil de, hafif ticari araca çarptı. Şans eseri yaralanan olmayan kazada ambulans ve diğer iki araçta hasar meydana geldi. Acil tıp teknisyenleri kazada yaralı olmamasını şans olarak değerlendirirken  soruşturmaya başlandı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:23
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