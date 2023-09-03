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Yaşam Avcılar'da yangın felaketi: 3 kişi yaşamını yitirdi
Yaşam

Avcılar'da yangın felaketi: 3 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-03 21:52:00 -
Avcılar'da yangın felaketi: 3 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul, Avcılar'da yıkılmak üzere boşaltılan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Yangın, 19.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Kayabaşı sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan ve yıkılmaz üzere boşaltılan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binaya giren itfaiye ekipleri 2 erkeğe ait cesetle karşılaştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan biri kadın iki kişi ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve ismi öğrenilemeyen bir erkek vatandaş yolda hayatını kaybetti. Yangına müdahale eden 5 itfaiye eri dumandan etkilendi. Polis ekipleri yangını çıkardığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

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